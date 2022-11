Basisschool in Aarlen rekent energiekosten door aan leerlingen: “Schandalig”, vinden ouders

Een school in Aarlen, in de provincie Luxemburg, krijgt felle kritiek van ouders nadat de directie besloten heeft om een “bijdrage voor de energiekosten” door te rekenen aan elke leerling. Dat schrijft ‘RTL Info’. Door de hoge energieprijzen zullen de ouders van de kinderen jaarlijks 40 euro moeten betalen, bovenop de ‘gewone’ schoolkosten. “Schandalig”, vinden de meesten.

De ouders van de leerlingen waren verbouwereerd toen de factuur van de basisschool voor speciaal onderwijs, Enseignement Primaire Spécialisé Libre d’Arlon, vorige maand plots duurder bleek te zijn. Op de factuur stonden de ‘normale’ bedragen, waaronder de kosten van het aantal warme maaltijden die de leerling in oktober had geconsumeerd. Maar de school had ook iets nieuws toegevoegd: een bedrag van 40 euro voor “de energiekosten”.

“Het is verschrikkelijk en schandalig”, reageert een ontevreden moeder bij ‘RTL Info’. “Ik was gechoqueerd en ik ben het er eerlijk gezegd niet mee eens.” “Het is een extra kost voor ons, maar de kinderen moeten het natuurlijk wel warm hebben. We hebben geen keuze”, zegt een andere ouder.

Volledig scherm De school had iets nieuws toegevoegd aan de factuur: een bedrag van 40 euro voor “de energiekosten”. © RTL Info

Onwettige maatregel

De verklaring van de school luidt als volgt: tijdens de middagpauze verlaten de leerlingen het schoolgebouw en gaan ze eten in de kantine van een school in de buurt. Voor die dienst vraagt de tweede school een bijdrage. “We hebben die kosten (die van 1.000 euro per jaar gestegen zijn tot 5.000 euro) doorgerekend aan alle kinderen, want niemand heeft de mogelijkheid om ‘s middags thuis te gaan eten”, reageert de directie. De basisschool voor speciaal onderwijs telt amper 138 leerlingen.

De school die de leerlingen tijdens de lunchpauze ontvangt, beweert dan weer dat de toename van de kosten geen recente beslissing is en geen verband houdt met de huidige energieprijzen.

Of de nieuwe maatregel wettig is, is nog maar de vraag. Zo mogen scholen energiekosten eigenlijk niet doorrekenen aan de ouders van de leerlingen, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Die regel geldt bovendien niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en Brussel.

Rekent de school van uw kind ook energiekosten aan? Laat het ons dan weten via 4040@hln.be.