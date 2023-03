Basisbereikbaarheid De Lijn heeft impact op twee derde van het net: “een goeie oefening”

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn voert vanaf juli de eerste grote fase van de basisbereikbaarheid in. In januari 2025 moet de hele operatie rond zijn, al is dat voor het gros van de lijnen zelfs al vanaf 2024 het geval. Ongeveer 40 procent van de reistrajecten wordt aangepast, wat betekent dat zowat twee derde van het net een grote of kleine verandering ondergaat.

De invoering van het decreet basisbereikbaarheid heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) lichtte het traject vandaag nog eens toe op een persmoment bij De Lijn in Mechelen: de goedkeuring van de grote hervorming van het openbaar vervoer in het Vlaams Parlement dateert al van maart 2019, toen Ben Weyts nog minister van Mobiliteit was, maar de uitrol moest meermaals worden uitgesteld. Huidig minister Peeters besliste uiteindelijk om de hervorming gefaseerd in te voeren.

De Lijn begon in januari al met proefdraaien, maar de eerste grote fase van de hervorming is voor juli. Zo wordt het stadsnet in Brugge dan volledig hervormd, met de inzet van kleinere en elektrische ‘midibussen’. In Antwerpen wordt de frequentie van de sneldiensten over de A12 verdubbeld. Voor de details moeten reizigers wachten tot mei, wanneer De Lijn grootschalige communicatie plant.

In januari 2024 volgt een tweede, nog uitgebreidere fase. Op dat moment zal 89 procent van de basisbereikbaarheid ingevoerd zijn, tegen januari 2025 moet de hele hervorming rond zijn. Volgens Ann Schoubs, directeur-generaal bij De Lijn, moet ongeveer 40 procent van de reiswegen dan zijn aangepast en zal ongeveer twee derde van het net veranderen ten opzichte van vandaag. Dat zal een impact hebben op 3,1 miljoen klanten, onder wie 1 miljoen abonnees, en vergt de aanpassing van zowat 25.000 haltes. Schoubs heeft het over “een sportief traject” om alles tijdig rond te krijgen, onder meer omdat er binnen De Lijn nog sociaal overleg moet plaatsvinden, want ook voor de chauffeurs en ander personeel verandert er veel.

Haltes verdwijnen

Dat betekent ook dat er haltes sneuvelen, al plakt Schoubs daar liever geen concreet aantal op. Minister Peeters noemt het een “overtrokken discussie”, want “wat heb je aan een paal met een bord als daar zelden iemand opstapt?”. Bovendien omvat de basisbereikbaarheid ook een aanvullend net met flexvervoer, waardoor wie geen halte in de buurt heeft een rit kan reserveren.

De basisbereikbaarheid stapt af van het idee om voor elke Vlaming binnen de zoveel meter een bus- of tramhalte te voorzien en vertrekt vanuit de vraag. Dat betekent dat het openbaar vervoer op drukke assen wordt versterkt, en de lijnen rechter worden: de bus rijdt dus niet meer door elke kleine dorpswijk, en mensen zullen vaker met de fiets, te voet of met een ander vervoersmiddel naar de halte moeten gaan. De plannen zijn onder meer met de NMBS overlegd, om een goede aansluiting op het treinnet te garanderen.

De nummer één doelstelling van de basisbereikbaarheid is de stiptheid en dus ook de klanttevredenheid te verhogen. “We willen onze klanten rijtijden beloven die we ook kunnen realiseren”, zegt Schoubs daarover. Volgens Peeters is Vlaanderen dat “verplicht aan iedereen die gebruikmaakt van het openbaar vervoer.”

De plannen staan daarom ook niet in steen gebeiteld. Als in de praktijk blijkt dat bepaalde veranderingen moeilijk liggen, kan er worden bijgestuurd, zegt Schoubs. De directeur-generaal noemt het “een goeie oefening voor De Lijn in de transformatie naar meer dynamisch inspelen op de vlug wijzigende vervoersvraag”.