Bart Versluys na commotie rond vuurtoren: “Er zijn geen bewoners die klacht hebben ingediend. We hebben het enkel gevraagd”

ONZE OPINIE. “Bereid uw verantwoor­de­lijk­heid te nemen, Paul Magnette? Doe het dan nu!”

Paul Magnette (PS) als premier? Doe dan maar een schietgebedje als Belg die van dit land iets beters wil maken. De PS-voorzitter wil verantwoordelijkheid tonen. Als het moet, wil hij de handschoen oppakken en premier worden van dit land. Het is om balorig van te worden. Als Paul Magnette bereid is om verantwoordelijkheid te tonen, dat hij het dan nu doet. Dat hij het nu bewijst. Want de voorbije drie jaar heeft de PS op geen enkel moment bewezen dat ze die verantwoordelijkheid neemt. Waarom zouden we daar dan vandaag vertrouwen in hebben?

17:55