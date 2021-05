Bart Tommelein wil prioritaire vaccinatie voor strandredders

UPDATE Facebook verwijdert steungroep ‘Als 1 achter Jürgen’, ook persoon­lijk profiel Jürgen Conings is verdwenen

16:00 De Facebookpagina ‘Als 1 achter Jürgen’, die steun betuigt aan de voortvluchtige militair Jürgen Conings, is sinds deze voormiddag verwijderd. De socialemediagigant haalde de pagina zelf offline. “Content, groepen en pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram”, klinkt het bij Facebook. Ook het persoonlijke Facebookprofiel van Jürgen Conings en de Facebookpagina van het fitnessprogramma dat hij aanbood in Dilsen-Stokkem zijn intussen verdwenen.