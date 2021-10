Bart Somers over Limburgse moskee die extremisme verspreidt: “Mogelijk wordt vergunning ingetrokken”

OnlyFans-mo­del: “Ik wil niet elke dag mensen overladen met mijn borsten”

4 oktober Vanaf vandaag kan je op Streamz kijken naar ‘OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid’. Vlaamse influencers gunnen ons in de documentaire een niets-verhullende blik achter het populaire platform. Je kan het vergelijken met Instagram, alleen moeten de volgers betalen om de content te kunnen zien. In de praktijk gaat het vaak om pornografisch materiaal. En daar valt een aardig centje mee (bij) te verdienen. Wie goed scoort online, kan er zelfs goed van leven. Showbits-reporter Senne had een exclusief gesprek met Jamecia Baker ('Ex on the Beach’). Hij ontfrutselt haar enkele tips om zelf een profiel aan te maken en een OnlyFans-carrière te starten. Bekijk het in een nieuwe Showbits-video.