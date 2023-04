Bart Somers (Open Vld) over sfeer binnen Vlaamse regering na stikstofclash: “De voorbije maanden hebben wonden geslagen”

De stikstofheisa heeft diepe wonden geslagen in de Vlaamse regering. Dat zegt viceminister-president Bart Somers (Open Vld) in ‘De Tijd’. De liberaal lijkt de verantwoordelijkheid daarvoor bij coalitiepartner CD&V te leggen. Toch blijf de minister hoopvol: “Het zou gek zijn een jaar voor de verkiezingen in winterslaap te gaan.”

CD&V en N-VA hadden naar eigen zeggen de bladzijde omgeslagen na de stikstofcrisis, maar volgens Open Vld heeft het debacle diepe wonden nagelaten in de Vlaamse meerderheid. De voormalige kartelpartners geven elkaar de schuld, maar de liberalen lijken de verantwoordelijkheid voor de crisis naar de christendemocraten door te schuiven.

“Je kan moeilijk anders zeggen dan dat er een akkoord was dat één partij (CD&V, red.) in twijfel is beginnen te trekken”, reageert viceminister-president Bart Somers (Open Vld) in een interview bij ‘De Tijd’. “We leven in een tijd van veel angst en chaos. Partijen denken dat ze de verkiezingen gaan winnen door zich te profileren en het ongenoegen te vertegenwoordigen. Dat is een wankele positie voor een regeringspartij.”

Ondanks de kille sfeer zou Somers het spijtig vinden als de regering “nu al in een verkiezingssfeer” belandt. “Soms hangt men het beeld op van een Vlaamse regering die niet kan beslissen. We hebben heftige discussies ­gehad, maar we ­nemen wel fundamentele beslissingen.” Toch erkent ook Somers dat deze regering nog veel werk heeft. “Als ik een kritiek heb, is het dat we nog meer hadden moeten hervormen.”

Opnieuw minister na 2024?

Door het stikstofdebacle dreigen de christendemocraten geen plek meer te hebben in de volgende Vlaamse regering, terwijl Open Vld en N-VA terug dichter naar elkaar zijn gegroeid en mogelijk met de socialisten van Vooruit een coalitie vormen na de verkiezingen in 2024. “Of we er ook de volgende legislatuur bij zijn, bepaalt de kiezer”, reageert Somers. “En of ik weer minister wil worden? Ik ben daar nu niet mee bezig.”