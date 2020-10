Bart Somers: “Mohammed-cartoons in de inburgeringscursus? Moet kunnen!”

Vlaams minister Bart Somers was te gast bij Hannelore Simoens en haar ‘7 vragen’. De tweede uit de reeks kwam van kijker Bruno, die wou weten of er in inburgeringscursussen ook religieus geïnspireerde cartoons worden getoond. Somers zei dat dit nu nog niet het geval is, maar dat hij het een “perfect plausibel idee” vond. De overheid is de cursussen nu aan het uitschrijven.

De aanleiding voor de vraag van de kijker is natuurlijk de afschuwelijke moord in Frankrijk op een leraar, die in zijn klas Mohammed-cartoons had getoond. Dat is iets waar bepaalde moslims aanstoot aan nemen.

Bart Somers, Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen, zei dat de inburgeringscursussen op dit moment volop uitgeschreven worden. “Ik vind het een plausibel idee dat je in zulke cursussen aan mensen laat zien dat je in onze samenleving dingen kan zeggen die jou misschien kwetsen, die jij misschien heel confronterend vindt, maar dat dit kan in een samenleving waar het recht op vrije meningsuiting geldt. Dat kunnen cartoons zijn van Mohammed, maar ook het verhaal over de Holocaust.”

Voor Somers moet het tonen van Mohammed-cartoons in inburgeringscursussen in de toekomst “absoluut” kunnen. “Voor mij is dat zelfs een logisch onderdeel van uitleggen wat het recht op vrije meningsuiting betekent, want anders zitten we op een heel abstract niveau daarover te praten”.