Bart Somers: “Iedereen wist dat Sihame iemand was die het verschil kon maken”

Brussel Grote carnavals­stoet in Brussel: waterkanon ingezet en tien arresta­ties nadat groep politie aanvalt

7:21 In Brussel namen gisteren enkele honderden mensen deel aan Carnaval Sauvage, een jaarlijkse carnavalsstoet die dit jaar echter niet aangekondigd was, maar spontaan ontstond. De bijeenkomst begon op het Vossenplein in de Marollen, maar de deelnemers trokken nadien in stoet richting Sint-Gillis en Vorst. De politie liet de situatie eerst betijen, maar de stoet eindigde uiteindelijk in mineur in Anderlecht. De deelnemers bleven, ondanks aandringen van de politie, weigeren de coronamaatregelen na te leven, waarop besloten werd de massa uiteen te drijven. Het waterkanon werd ingezet en tien personen werden opgepakt nadat ze de politie aanvielen.