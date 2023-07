Bart Somers geen kandidaat voor voorzitterschap Open Vld

DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Het geslacht Boël: mee met hun tijd en altijd slim getrouwd

De familie Boël is vandaag bij het grote publiek vooral bekend door Delphine Boël, maar met een vermogen van bijna 3 miljard euro is ze ook een van de rijkste van ons land. Stamvader Gustave ging met zijn hoed rond toen de baas van de fabriek waar hij werkte in moeilijkheden raakte. Het werd de basis van een miljardenimperium, dat zelfs TikTok in de portefeuille heeft zitten. Mee met hun tijd en altijd slim getrouwd: dit is het verhaal van de Boëls en hun miljarden.