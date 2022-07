Bart kreeg teelbalkanker maar ging niet fundamenteel anders leven: “Moest ik gaan parachutespringen? Dubbel zo hard leven als ervoor? Waaróm eigenlijk?”



Elk jaar krijgen in Vlaanderen ongeveer 200 mannen de diagnose teelbalkanker. In 2002 was het gezicht achter die statistiek Bart van der Voort. Twintig jaar en een bittere vechtscheiding later blikt hij op die periode terug. “De uroloog zei: ‘het is een gezwel, het is kwaadaardig en morgen opereren we.’ Het eerste wat ik deed: m’n overlijdensverzekering checken.”