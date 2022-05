Bart De Wever waarschuwt voor “ideologische verdwazing” in strijd tegen klimaatverandering: “Tijd om deze onzin actief te counteren”

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever waarschuwt in een opiniestuk in De Morgen voor het gedachtegoed dat geweld gerechtvaardigd zou zijn in in de strijd tegen klimaatverandering. “De toekomst van de mensheid is te belangrijk om ze over te laten aan ideologische verdwazing.”

Vorige week verscheen in dezelfde krant het standpunt van student Milieuwetenschappen Aaron Van Poecke. Over twee klimaatactivistes die verschillende bulldozers in brand staken en onderdelen van de Dakota Access-oliepijpleiding vernielden in de VS, schrijft Van Poecke: “We moeten de wanhoop aan de basis van dergelijke schijnbaar radicale acties bekijken in het licht van de urgentie van de klimaatcrisis”.

“Vreedzaam protest of sabotage”

Verbleekt het vernielen van een pijpleiding dan niet in vergelijking met het disproportionele systemisch geweld waartoe ze bijdraagt?, oppert de student. Voorts stelt hij dat de klimaatbeweging haar acties snel zal moeten opschalen, “door middel van vreedzaam protest of sabotage”.

De teneur dat geweld gerechtvaardigd zou zijn in de strijd tegen klimaatverandering stuit De Wever tegen de borst. Net als het “ecologisch doemdenken” dat het Westen “nu eenmaal per definitie de schuldige van alles” is.

Quote Het gevaar van dergelijk gedachte­goed wordt zwaar onderschat. Bart De Wever (N-VA)

“Vanzelfsprekend moeten we de klimaatproblematiek ernstig nemen. Maar de schuldgevoelens en doemverhalen die daar steevast aan worden verbonden, zijn onterecht en contraproductief”, aldus de N-VA-voorzitter in zijn opiniestuk.

Hij wijst erop dat het Westen in de afgelopen dertig jaar enorm veel vooruitgang heeft geboekt in de klimaatproblematiek. Ook Vlaanderen krijgt een pluim omdat volgens De Wever de uitstoot daalt en zowat alle parameters inzake luchtkwaliteit verbeteren.

“Onzin”

“Met assertiviteit in plaats van schuldgevoelens kan Europa andere handelsblokken aanzetten tot vergroening”, vervolgt De Wever, die erop wijst dat geweld strafbaar is. “In onze hele audiovisuele cultuur is het een archetype geworden dat het ‘systeem’, geleid door corrupte politici en kwaadwillige bedrijven, gedoemd is om de planeet onleefbaar maken. Het gevaar van dergelijk gedachtegoed wordt zwaar onderschat.“

Volgens de politicus is het tijd om deze onzin actief te counteren. “De toekomst van de mensheid is te belangrijk om ze over te laten aan ideologische verdwazing.”

Lees hier het volledige opiniestuk van Bart De Wever, als reactie op het standpunt van Aaron Van Poecke, dat u hier integraal kan lezen.

