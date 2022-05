Bart De Wever: stikstofakkoord uitvoeren of volledige vergunningstop dreigt

"Denken dat je nu de pauzeknop kan indrukken en opnieuw gaan onderhandelen, komt voor de landbouw én de economie neer op een enorme strop", waarschuwde De Wever. "Het is fundamenteel dat dit akkoord doorgaat." Hij merkt op dat de discussie in essentie draait om 1 procent van het akkoord, ofwel 41 op een totaal van 12.000 bedrijven.

Hij geeft toe dat er rond de lijst met classificaties "niet het ideale parcours" is gereden. Zoals bekend zijn er dus 41 rode bedrijven die volgens het stikstofakkoord over drie jaar moeten sluiten, waarvan rond een achttal bedrijven vragen rijzen bij hoe ze op die lijst terecht zijn gekomen. Bij de classificering is men "beginnen chipoteren met parameters, wellicht uit oprechte bezorgdheid over de impact op de landbouwbedrijven", maar daardoor heeft men "mist veroorzaakt in het dossier.”

Akkoord herbekijken?

Het akkoord veroorzaakte de voorbije weken spanning binnen de Vlaamse regering. De nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) liet verstaan dat de rode lijst nog tegen het licht kan worden gehouden indien blijkt dat er fouten zijn gebeurd bij de totstandkoming. Vlaams parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD) vindt dat het akkoord op juridisch drijfzand is gebaseerd en meent dat het best volledig wordt herbekeken.

Dat laatste noemt De Wever "NIMBY (not in my backyard of niet in mijn achtertuin, red.) op steroïden." "Zij graaft een put waarin iedereen kan vallen. We staan niet ver van het punt waarop niet alleen het hele land geen vergunningen meer kan krijgen, maar ook de hele economie." Meer algemeen herhaalt hij dat de hele sector door een transitie moet en dat het geen zin heeft oppositie te voeren tegen een akkoord dat je zelf gesloten hebt.