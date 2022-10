Bart De Wever sluit coalitie met Vooruit niet uit na 2024

De Wever kreeg na afloop van zijn lezing, die over wokeness en de cancelcultuur in de samenleving ging, de vraag van een student of hij in zee zou gaan met de socialisten na de verkiezingen. De N-VA-voorzitter begon met zijn mening over een samenwerking met Vlaams Belang te verduidelijken: een coalitie met de partij van Tom Van Grieken zal er niet komen, zei hij in gedekte termen. "Wie denkt dat ik een verborgen agenda heb, weet totaal niet waar ik voor sta, en weet al helemaal niet waar ik niet voor sta.”