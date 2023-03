Bart De Wever over ‘woke’: “Verdedig ik Bart De Pauw, krijg ik meteen het verwijt dat ik een blanke, heteroman ben die vindt dat de vrouwkes niet moeten zagen”

West-Vlaam­se vader (44) die twee dochters vermoordde voor rechter na verkrach­ting van ex-vrouw

Chris Vanhaverbeke (44), de landbouwer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, moet zich binnenkort in de rechtbank verantwoorden. Nog niet voor de moord, maar wel voor verkrachting van en slagen en verwondingen aan zijn (ex-)vrouw. Enkel dat laatste lijkt hij ook toe te geven. “Die verkrachting betwisten we met klem”, zegt zijn advocaat. De zaak wordt peanuts in vergelijking met wat hem wellicht later nog te wachten staat, maar is wel meteen belangrijk voor z’n hele verdere verdediging.