Bart De Wever over PFOS-vervuiling: “Multinational is inderdaad zeer goed weggekomen tot heden”

“De inzichten over de PFOS-vervuiling zijn veel te laat doorgesijpeld in Europa, en Vlaanderen is geen uitzondering. Daardoor zijn we nu lelijk in verlegenheid gebracht.” Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever in De Zevende Dag. Hij vindt dat de politiek daaruit lessen moet trekken, zodat er niet, zoals nu, pas vandaag aan een sterke juridische positie moet worden gewerkt “ten opzichte van multinationals die inderdaad zeer goed zijn weggekomen tot heden”.

Volgens N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, is Vlaanderen, samen met de rest van Europa, veel te lankmoedig blijven kijken naar PFOS-vervuiling in vergelijking met de VS. “In de 20 jaar die zijn voorafgegaan, hebben we geen juridische positie opgebouwd tegen 3M en stonden we met de rug tegen de muur. Vandaar die dading”, verwees De Wever naar de overeenkomst tussen bouwheer Lantis en de multinational 3M, die verantwoordelijk is voor de PFOS-vervuiling op de bedrijfssite in Zwijndrecht. Volgens de dading moest 3M amper 75.000 euro ophoesten, terwijl Lantis 63 miljoen euro zou betalen voor het bergen van de vervuilde grond en voor het zuiveren van het grondwater. De Wever stelde dat een sterke juridische positie tegen zo’n vervuilende multinational gewoonlijk zo’n 20 jaar tijd vraagt. “En ze moeten er nu nog aan beginnen.”

De Wever stelt zich niet alleen vragen bij de houding van de overheidsdiensten ten opzichte van 3M, maar ook rond het volgen van het voortschrijdend internationaal inzicht over PFOS-vervuiling. Dat is volgens hem te langzaam gebeurd. “In 2017 klonk het bij Leefmilieu nog dat de chemische vervuiling geen enkel gevolg voor de mens had op de 3M-site zelf, laat staan errond. Intussen zijn die inzichten enorm verscherpt.” De Antwerpse burgemeester benadrukte dat zijn stad metingen heeft gedaan en dat de huidige saneringsnormen - in september vorig jaar verscherpt - in geen enkel woongebied in Antwerpen worden overschreden.

Hij betreurt dat de opportuniteit van de Oosterweelwerken - die de historische en al sinds 2004 gekende PFOS-vervuiling weer onder de aandacht brachten - om de vervuilde grond te bergen en het grondwater te zuiveren nu tot een schandaal is verworden. “De enige fout die er is gebeurd, is dat er geen “enorme publiekscommunicatie is opgezet, omdat het effect op de gezondheid zo laag werd ingeschat”, zei De Wever daarover. Dat zou volgens hem een van de aandachtspunten van de Onderzoekscommissie moeten zijn, “als ik mijn petje van Vlaamse parlementslid opzet”. Zelf zal zijn stad binnenkort beginnen met het uitsturen van brieven naar de bevolking in de buurt van de 3M-site om ze gerust te stellen met de informatie dat de vervuiling de saneringsnorm enkel vlak bij de werkzone overschrijdt.

Ook spijt het de burgemeester dat hij de e-mail van toxicoloog Jan Tytgat naar aanleiding van zijn wetenschappelijk rapport uit 2017 zelf niet onder ogen kreeg. Daarin raadde de professor af om in een directe straal rond de 3M-fabriek een eieren en groenten van eigen kweek te eten en om kinderen op die gronden in de buurt te laten spelen. Die zogenaamde “no-regretmaatregelen” konden volgens De Wever in principe enkel voor Zwijndrecht gelden, omdat er op Antwerps grondgebied geen woonzones dicht bij de 3M-site liggen.

De topvrouw van afvalstoffenmaatschappij OVAM liet zaterdag verstaan dat een ministeriële beslissing aan de basis lag van het feit dat er geen publieke communicatie is gekomen. Het argument dat Lantis zou worden ingeschakeld in een publiekscommunicatie daarover, slaat volgens De Wever echter nergens op.

De Wever haalde nog uit naar Groen. Hij vond het “al te gek” dat de partij in Antwerpen met de vinger durft wijzen, terwijl ze in Zwijndrecht - waar de site van 3M zich bevindt en Groen in de meerderheid zit - al langer op de hoogte is van een mogelijk probleem met PFOS. Hij verwees daarbij naar de aanvraag voor de bouw van de zuiveringsinstallatie, waarover de gemeente indertijd moest adviseren. PFOS kwam toen meer dan vijftig keer voor in die aanvraag, zei De Wever.