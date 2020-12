Bart De Wever over mogelijke coalitie met Vlaams Belang: “Dan stop ik direct”

In een interview met Humo is N-VA-voorzitter Bart De Wever ongezien hard voor het Vlaams Belang. Als het van hem afhangt is een coalitie met Tom Van Grieken op dit moment uitgesloten. “Zijn stal is vuiler dan ooit.”

In de zomer van 2019 onderhandelde Bart De Wever met het Vlaams Belang over een mogelijke Vlaamse regering. Na enkele weken hield hij het voor bekeken. Het was duidelijk dat Open VLD en CD&V onmogelijk in een regering met het Vlaams Belang zouden stappen. Voormalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vertelde in interviews dat De Wever haar uitgebreid had proberen te overtuigen.

Toch benadrukte De Wever die zomer al dat ook hij ideologische problemen had met het Vlaams Belang en er een “Chinese Muur” tussen zijn partij en die van Van Grieken stond. Nu geeft hij in een interview met Humo meer uitleg.

Schoon schip

“Wat ik met voorzitter Tom Van Grieken heb besproken tijdens de onderhandelingen over de Vlaamse regering, was zeer redelijk”, zegt De Wever. “Maar het werd niks omdat het verleden van zijn partij nog te zwaar woog. Ik had verwacht dat hij daarna schoon schip zou maken. Hij is nu de echte baas, maar zijn stal is vuiler dan ooit.”

Hij verwijst daarbij ook naar Carrera Neefs, die in een dirndl bloemen ging leggen op het graf van een Nederlandse SS’er. “En dan moet die partij eerst nog twéé weken onderzoeken of dat echt wel fout is!”

Alvast met dit Vlaams Belang ziet De Wever zich geen coalitie sluiten in 2024. Hij stopt nog liever met politiek. “Op élke gemeenteraad begint Vlaams Belang over de ‘Afrikaanse, islamitische achterlijkheid’. Mijn beste vriend is een moslim, wij gaan samen op reis: wat moet ik tegen hem zeggen als ik morgen een regering maak of mijn stad bestuur met die types? Hoe leg ik dat uit aan mijn partijgenoot Assita Kanko, die in Afrika is geboren? Ik zal duidelijk zijn: als ik moet kiezen tussen stoppen met politiek of dát, dan stop ik direct. Ik ga mezelf niet verloochenen. Politiek is me niet álles waard.”

Irrelevantie

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft intussen gereageerd op Twitter. “Hoe hard kan je je eigen onmacht/irrelevantie, etaleren", klinkt het. “Bart De Wever moet uit strategische overwegingen afstand nemen van het Vlaams Belang, want zijn partij heeft stilaan de andere partijen nodig in plaats van dat de traditionele partijen hem nog nodig hebben...”

Ook voormalig voorzitter van Open Vld Gwendolyn Rutten reageerde al. Zij stelde in het verleden altijd resoluut haar veto tegen een coalitie met Vlaams Belang. Ook toen N-VA dat voorstelde bij de vorming van de Vlaamse regering, zo verklaarde ze eerder dit jaar. “Mijn antwoord is daar altijd glashelder op geweest. Neen, niet met ons”, zei ze eind juni in het Canvas-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’.

Haar reactie zaterdagochtend lag in dezelfde lijn: “Sterk. En nodig. Welcome back N-VA”, schreef ze in een tweet over het artikel in Humo.

