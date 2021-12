Bart De Wever over eventueel strengere maatregelen: “Ik ben een burgemeester, geen veehouder of menshouder”

“Het woord ‘lockdown’ is gevallen en we kunnen het niet uitsluiten, maar in Vlaanderen is het daarvoor nog te vroeg, want zo slecht staan we er niet voor.” Dat zegt Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever in VTM NIEUWS. Om ons doen en laten in zijn stad met oudjaar bijvoorbeeld meer aan banden te leggen, daartoe voelt De Wever zich niet geroepen. “Ik ben een burgemeester, geen veehouder of menshouder.”

De omikronvariant baart ook de Antwerpse burgemeester zorgen. “De deltagolf is aan het zakken, maar omikron is op komst en die is nog moeilijk in te schatten”, aldus De Wever in VTM NIEUWS. “De derde prik is het beste wapen dat we hebben tegen omikron.” De N-VA-voorzitter raadt dan ook iedereen aan om die derde prik “onmiddellijk te gaan halen” van zodra dat kan. Daarnaast hoopt hij ook dat de coronapillen ons kunnen helpen verlossen van de zware gevolgen van het virus.

Voor de impact van omikron kijkt De Wever naar het Verenigd Koninkrijk, dat “ongeveer dezelfde vaccinatiegraad heeft met de derde prik als Vlaanderen”. “Zij lopen voorop met omikron. Wat daar de komende weken in de ziekenhuizen gaat gebeuren, dat zal wellicht dicteren wat er hier ook moet gebeuren.”

Over het Overlegcomité van woensdag zegt De Wever dat het nog te vroeg komt om die omikronvariant goed in te schatten. “Op dit moment is het de grote bezorgdheid die overheerst. Als het slecht is wat er komt, dan gaat het heel slecht worden.” De burgemeester vreest dat 2022 opnieuw een jaar wordt zoals 2021 en 2020. “Dit begint écht lang te duren. Dus ik kan maar hopen dat men maatregelen gaat nemen die we lang kunnen volhouden. Die jojo naar een lockdown en daar weer alles los en dan weer lockdown... Ik denk niet dat we dat nog jaren kunnen volhouden en het zou nog weleens écht lang kunnen duren.”

Voor De Wever is een lockdown in Vlaanderen zeker nog te vroeg. “Zo slecht staan we er nu niet voor, maar iets uitsluiten, mag je natuurlijk ook niet doen.” Er kan volgens De Wever op dit moment zeker niets versoepeld worden. “Dat is waanzin.”

“Alles waar mensen dicht op elkaar zouden komen, is afgelast in Antwerpen”, aldus de burgemeester. “De straten die al smal zijn nog gaan dichtzetten met chalets waardoor je mensen als haringen door een ton jaagt, dat doen we niet.” Zo is ook het vuurwerk, dat bijna 100.000 kijkers lokt, geannuleerd.

Maar de stad op oudejaarsavond bijvoorbeeld echt sluiten, dat is moeilijk, zegt De Wever. “Als mensen slim zijn, zullen ze het vieren met vrienden redelijk bescheiden houden. Ikzelf doe een kerstfeest, maar wij hebben al afgesproken dat iedereen een zelftest zal doen voor het feest begint. Dat zijn eenvoudige maatregelen, maar die zijn heel effectief. Het hangt van ons gedrag af. Ik ben een burgemeester, ik ben geen veehouder, ik ben geen menshouder. Mensen in een epidemie moeten kunnen leven en ze moeten hun verstand gebruiken. Na twee jaar zouden we dat toch moeten weten ongeveer.”

De stad Antwerpen controleert momenteel wel op het naleven van de maatregelen. “Gisteren hebben we nog twee cafés betrapt en gesloten, met serieuze gevolgen voor hen”, aldus De Wever. Maar mensen een maximum aantal gasten opleggen thuis, dat ziet hij niet zitten. Hij wil niemand thuis gaan controleren. “We hebben nog zoiets als rechten, in je eigen huis doe je nog min of meer wat je wilt.” Hij herhaalt nog eens dat hij “er niet vrolijk van werd” dat hij tijdens de eerste golf zulke regels moest handhaven bij de mensen thuis. “Mensen willen na twee jaar ook hun leven hernemen. Onderschat dat niet, dat als je mensen hun leven jarenlang gaat beperken, ook dat uiteindelijk levensjaren kost. Middenstanders die failliet gaan, kinderen die niet naar school gaan. Daar is ook een balans van op te maken die je in levensjaren kan uitdrukken. Niets is zo dodelijk als een slechte opleiding. Een hele generatie gaan offeren omdat volwassenen zich niet aan regels kunnen houden, dat vind ik heel egoïstisch. Iedereen moet dus zijn verstand gebruiken.”

