Bart De Wever over El Kaouakibi: "Subsidiegeld niet verloren”

De stad Antwerpen vraagt de inbeslagname van het vermogen van Sihame El Kaouakibi (Open Vld), zo werd vrijdagavond al bekend. Het is afwachten op de resultaten van de stedelijke audit om te zien hoeveel schade de stad heeft geleden. “Het grootste deel van het geld zit in die hal (van Let’s Go Urban, red.) en die is 100 procent eigendom van de stad. Dat geld is dus niet verloren", reageert Bart De Wever (N-VA) bij VTM NIEUWS. “Maar dat er rond Let’s Go Urban een constructie van vampierbedrijven zou opgezet zijn, die daar systematisch geld uitgezogen hebben, is mogelijk. Dan moeten we inderdaad kijken of onze controlemechanismen wel volstaan. Ik denk dat dat een algemeen Vlaams probleem is: er worden te veel subsidies gegeven.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wees in een eerdere reactie aan VTM NIEUWS met de vinger naar de procedure bij de stad Antwerpen. “Ik ben ook lokaal actief en als ik subsidies aan een sportvereniging wil geven, zit de financiële dienst achter mij aan voor allerlei bewijsstukken die er moeten zijn alvorens er een euro uitbetaald wordt. Hier is het toch wel... soepel gegaan.”

Een “goedkope reactie”, vindt De Wever. “De aandacht afleiden van één van uw partijgenoten die eigenlijk in een corruptieschandaal is verwikkeld geraakt naar een stad die je zelf dan nog eens mee bestuurt, dat is een echt zielige reactie. We zullen die stedelijke audit afwachten.”

De concessie van Let’s Go Urban is sinds begin dit jaar opgeschort, zo zegt De Wever. “Als de stedelijke audit is afgerond, is de kans groot dat die ook wordt stopgezet. In de audit zullen we zien hoeveel schade we hebben geleden en dan gaan we tot de laatste cent terugvorderen.”

Bekijk hier het volledige studiogesprek met Bart De Wever:

Volledig scherm Bart De Wever © VTM NIEUWS