Bart De Wever over drugstesters voor festivals: “Zoveelste stap in verkeerde richting”

Vanaf volgend jaar kan je je drugs laten testen op festivals, vertelt innovatiemanager Devin Daems (33) van UAntwerpen vanavond in Club Flo op VTM 2 . Hij brengt samen met een team van onderzoekers de NarcoReader op de markt, een draagbaar toestel dat binnen de minuut drugs analyseert. “Een pilletje of lijntje is niet zo onschuldig als dat sommigen denken”, zegt hij.

Voor De Wever zijn de testers strijdig met de wet. “De wet is duidelijk. Aanzetten tot en faciliteren van druggebruik is strafbaar. Op evenementen in Antwerpen zullen we dit soort testers nooit toestaan. De illusie creëren van “veilige drugs” is de zoveelste stap in de verkeerde richting: een samenleving waarin drugs normaal zijn”, schrijft hij op Twitter.