Bart De Wever (N-VA) schiet met scherp op PS: “Mensen moeten beseffen hoe erg de situatie is en dat de PS dit doelbewust organiseert”

Volgens De Wever is het tijd voor bittere waarheden en moet er bespaard worden in de sociale zekerheid. Zo gaan we langer moeten werken om een pensioen te krijgen en gaan de gunstige stelsels moeten worden afgebouwd. Hij wil ook herbekijken welke dringende hulp nog gratis wordt weggegeven aan nieuwkomers en haalt uit naar het kunstenaarsstatuut en naar het feit dat het enkel in België mogelijk is om eeuwig werkloos te zijn. “Er gaat grote kuis gehouden moeten worden”, zegt hij.

De Wever haalt dus heel sterk uit naar de PS, maar de Franstalige socialisten worden wel de logische gesprekspartner van N-VA in 2024. “Ik wil met de PS maar over één ding spreken, en dat is confederalisme”, zegt hij. “De Zweedse optie zal in 2024 niet meer gevolgd worden, het is confederalisme of niets. Wat ik niet zal doen is De Croo opvolgen om de dictaten van de PS te volgen.” Dat De Wever daarmee mogelijk de onderhandelingen blokkeert, is een risico dat hij wil nemen. “We moeten de confrontatie aangaan, en dan neem je risico’s, maar dat is de enige manier om onszelf te redden.”