Bart De Wever (N-VA) pleit voor hereniging van Vlaanderen en Nederland

Vlaanderen en Nederland vormden al eerder een eenheid, maar daar maakte de val van Antwerpen in 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog een einde aan. De Wever pleitte er al eerder voor om die scheiding ongedaan te maken. “Het is een persoonlijk standpunt dat ik al lang heb”, zei hij in Trends Talk.

Overmorgen

Hoewel het idee vandaag nog ondenkbaar lijkt, zou dat snel kunnen veranderen volgens De Wever. “Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België, in de jaren zeventig was het realiteit. Confederalisme is vandaag moeilijk denkbaar in Wallonië, ik denk dat het morgen realiteit is. Een confederatie van de lage landen kan overmorgen een realiteit zijn. Als ik zou kunnen sterven als zuidelijke Nederlander, zou ik gelukkiger sterven dan als Belg”, zei hij nog.