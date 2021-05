Bart De Wever (N-VA) "geschandaliseerd" door late regels over terrassen: “Geen sikkepit goesting om dit te handhaven”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is “geschandaliseerd” dat het ministerieel besluit over de heropening van de terrassen zo laat komt. “En uiteraard zijn er weer absurditeiten en verrassingen bij. Zo kan je eigenlijk niet werken”, zegt hij aan Belga. De Wever stond naar eigen zeggen “perplex” na het nieuws over het verbod op plexischermen. “Ik heb gisteren aan de politie gevraagd om sowieso de eerste periode te sensibiliseren, want het is totaal onredelijk om van mensen te vragen regels toe te passen die ze nauwelijks hebben kunnen absorberen”, zegt hij.