Bart De Wever: “Ik begrijp de beslissing over sluiting restaurants niet”

Antwerpen Antwerpse horeca tussen woede en machteloos­heid: “Zonder één bewijs moeten we sluiten. En je zal zien dat we het in januari wéér zitten hebben”

11:26 Woede, frustratie en machteloosheid. De Antwerpse horeca moet alweer een dreun incasseren. Vanaf maandag is het voor minstens vier weken gedaan. “En ik geef het jullie op een briefje: in januari en februari hebben we het wéér zitten”, zegt Stéfan Cauwenbergs van Billie’s Bier Kafétaria. Maar opgeven? Dat horen we niet zo gauw in cafés, koffiebars en restaurants. Er is duidelijk zoiets als passie en liefde voor het vak.