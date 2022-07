Bart De Wever haalt opnieuw uit naar federale regering op zomerfeest N-VA

Bloedspo­ren aangetrof­fen in huis in Peru waar vermiste Natacha de Crombrugg­he nog feestje bijwoonde

De Peruviaanse autoriteiten hebben donderdag gezegd dat er bloedsporen zijn gevonden in een huis in het district Cabanaconde, waar de Belgische Natacha de Crombrugghe de dag voor haar verdwijning nog een feestje had bijgewoond. Er zijn verder geen verdachte elementen ontdekt en het is nog niet duidelijk of de bloedsporen van de vermiste vrouw zijn, melden Peruviaanse media.

