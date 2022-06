Bart De Wever blijft tot minstens na de verkiezingen van 2024 voorzitter van N-VA, Valerie Van Peel stopt als ondervoorzitter

De Wever leidt N-VA al sinds 2004, en werd in 2020 opnieuw verkozen voor een mandaat van 3 jaar. Door het uitstel van de interne verkiezingen wordt zijn mandaat dus verlengd tot na de volgende verkiezingen in 2024.



Valerie Van Peel werd in februari 2021 samen met Lorin Parys verkozen als ondervoorzitter van de partij, maar zet nu dus een stap opzij. “Dit was geen gemakkelijke beslissing op een moment dat de partij me alle kansen geeft”, klinkt het. Volgens Van Peel was de stemming over het asbestdossier “de druppel in een overvolle emmer”. “Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond”, schrijft ze.