Bart De Wever bij PFOS-onderzoekscommissie: “Ik kan geen vertrouwen meer hebben in de voorzitter”

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever had tijdens een hoorzitting van de onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams parlement felle kritiek op Hannes Anaf (Vooruit). De aanleiding is een interview van de commissievoorzitter in weekblad ‘Humo’.

Hannes Anaf sprak, samen met commissielid Mieke Schauvliege (Groen) met ‘Humo’ naar aanleiding van de getuigenis van De Wever in de onderzoekscommissie op vrijdag. “Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat de voorzitter van een onderzoekscommissie nog tijdens de loop van de commissie zo uit zijn rol valt”, zegt de Antwerpse burgemeester daarover. “Nog voor één van die beschuldigde politici is gehoord, worden ze door hem en door een penhouder publiek aan de schandpaal genageld. Spijtig genoeg moet ik zeggen dat ik in de voorzitter van deze commissie en de betrokken penhouder (Schauvliege, red.) geen enkel vertrouwen meer kan stellen”, aldus De Wever.

Volgens hem beschamen de Groen- en Vooruit-politici het werk van de PFOS-commissie. “Zij leiden ernstig werk tot een partijpolitieke poppenkast. Dat is triest, want ik denk dat u zich over heel belangrijke vragen moet buigen. De belangrijkste vraag, naar mijn bescheiden mening, waarop ik me zou focussen als commissielid is: ‘Hebben de bevoegde administraties sinds de eeuwwisseling de PFOS-problematiek voldoende proactief opgevolgd?’ Ik heb namelijk de indruk dat dat niet zo is”, zei De Wever

Volgens Anaf stelde hij in het interview met ‘Humo’ enkel vragen die ook in de commissie zouden worden opgeworpen. “Het is inderdaad de bedoeling dat er op vragen geantwoord wordt. Dat is ook het enige dat ik in dat interview ten aanzien van uw persoon heb aangegeven. Welke vragen ik verwacht, welke vragen ik zelf heb en welke vragen die ik verwacht dat deze commissie zal stellen”, zei de voorzitter van de PFOS-commissie. Groen en Vooruit hadden het over een afleidingsmanoeuvre van De Wever.