Bart De Pauw stuurde deurwaarder naar VRT met eis voor schadevergoeding van 12 miljoen euro

"Het klopt inderdaad dat Bart De Pauw een tijdje geleden een ingebrekestelling heeft gestuurd", zegt Bob Vermeir, woordvoerder van de openbare omroep. "We hebben toen besloten om daar niet op in te gaan en werden nu dus gedagvaard."

Eind vorig jaar raakte reeds bekend dat Bart De Pauw de VRT wou dagvaarden met een eis voor een schadevergoeding van 12 miljoen euro nadat toenmalig VRT-CEO Paul Lembrechts de samenwerking met De Pauws productiehuis Koeken Troef! stopzette. Dat gebeurde op basis van het dossier dat de preventieadviseur had opgesteld na getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert. De VRT besliste toen om niet op die eis in te gaan en ontving woensdag dus een deurwaarder.

Vandaag vond de inleidende zitting in het proces-De Pauw plaats. De verdediging vroeg om inzage in het verzegelde dossier van de preventieadviseur van de VRT. De rechtbank velt daarover een vonnis op 11 februari.

Lees verder onder deze video: dit zei Bart De Pauw na eerste zitting

Belaging en elektronische stalking

De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt. In totaal beschuldigen dertien vrouwen De Pauw van grensoverschrijdend gedrag. Naast Cafmeyer en Naert gaat het onder meer ook om actrices Lize Ferryn en Ella-June Henrard. Vier van hen kozen ervoor om zich geen burgerlijke partij te stellen.