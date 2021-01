Bart De Pauw na afloop van de zitting: “Ik heb me eigenlijk nooit verdedigd. Ik zou dat graag in de rechtbank willen doen”

De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt. “Het is al drie jaar lang erg moeilijk”, zei De Pauw nog na afloop van de zitting. “Wij hebben ons nooit verdedigd, ondanks alles wat er is gezegd. Maar ik hoop dat jullie begrip hebben voor het feit dat ik nu niets meer ga zeggen, ik ga blijven zwijgen tot aan het proces en zie jullie dan wel terug.” Daarop stapte hij in een klaarstaande wagen en reed weg.