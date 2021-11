Bart De Pauw kent zijn vonnis donderdag: wat je moet weten over het proces tegen de televisiemaker

PROCES DE PAUWDonderdag valt in Mechelen het doek over het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw (53). Dan weet hij of de rechtbank hem schuldig acht aan ‘belaging en overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen’. Negen vrouwen stelden zich burgerlijke partij tegen hem, alsook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het parket vroeg een jaar cel met probatie-uitstel voor De Pauw.

Bart De Pauw stond midden oktober voor de correctionele rechtbank van Mechelen oog in oog met zeven van de negen burgerlijke partijen. Twee dagen lang werd zijn proces gevoerd en kwamen zowel zijn advocaten als de advocaten van de vrouwen uitgebreid aan bod.



De Pauw zou zijn slachtoffers hebben belaagd door hen ongepaste en vaak seksueel getinte sms-berichten te sturen. De burgerlijke partijen zijn actrices of productiemedewerksters met wie hij samenwerkte als acteur of regisseur.

‘Grens overschreden’

Volgens het parket en de burgerlijke partijen overschreed De Pauw een grens met zijn berichten en had hij dit moeten weten. De procureur verklaarde dat de beide misdrijven waaraan De Pauw zich volgens hem schuldig heeft gemaakt, voor hem duidelijk bewezen zijn.



"De belaging vereist een ernstig verstoren van iemands rust en dat terwijl de pleger weet dat hij de rust verstoort. Elektronische overlast is voor elkeen anders, maar wanneer berichten ongewenst zijn, maar toch aanhoudend gestuurd worden, is ook dat duidelijk. Het bijzondere opzet wil dat je weet dat die berichten overlast veroorzaken, maar door de verhouding die hij met hen had — de machtspositie als werkgever tegenover een jonge werknemer — en wetens en willens handelen maken ook dat misdrijf duidelijk bewezen.”

“Er was geen complot of groepsbesmetting bij de burgerlijke partijen, het problematische karakter en de overlast zijn heel duidelijk”, klonk het verder. “Belaging is niet 'alles of niets', je kan gerust een vriendschapsrelatie of professionele relatie hebben, maar vragen om bepaalde grenzen te respecteren." De procureur vroeg een jaar cel met probatie-uitstel omdat De Pauw volgens hem geen schuldinzicht vertoont.

Betrokken actrices als Liesa Naert (C) en Ella-June Henrard (L) waren in oktober aanwezig in de rechtbank.

‘Seriestalker’

Meester Christine Mussche, die voor de burgerlijke partijen optrad, sprak over een 'seriestalker met dames die verwisselbaar element in hetzelfde scenario waren.' Volgens haar wist De Pauw heel goed dat zijn acties ongepast waren, hij excuseerde zich soms voor bepaalde berichten maar ging daarna gewoon verder op hetzelfde elan.

De dames wisten vaak niet hoe ze erop moesten reageren omdat De Pauw een grote naam was in de televisiewereld en ze veel respect hadden voor zijn professionele parcours. "De dames waren begin de twintig, hebben bewust gekozen voor een baan in de mediawereld en werden dan op een ongepaste, en voor hen ongezonde, wijze aangesproken door hun baas, die eveneens hun idool was", zei Mussche vorige maand op zitting. "Dit bewijst de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de slachtoffers. De Pauw wist dat deze manier van omgaan met deze zeer jonge mensen niet correct was, niet door de beugel kon en zelfs een misdrijf was. Maar het hield hem niet tegen."

‘Grappend’

De verdediging van De Pauw was het niet eens met die stelling en meende dat hij nooit de bedoeling had om mensen te kwetsen of te belagen, maar zocht naar aandacht en affectie bij mooie, jonge vrouwen. Zijn manier van communiceren was grappend en als compliment bedoeld, maar hij wilde de vrouwen niet belagen. Daarom moet hij volgens zijn advocaten worden vrijgesproken.

"Alle vrouwen die hier tegenover mij staan zijn zeer fijne madammen", zei De Pauw zelf op zitting. "Het zijn sterke, verstandige, boeiende vrouwen. Ik wou gewoon dat zij me graag hadden. Ik heb met humor de grenzen opgezocht, kreeg plots aandacht toen ik beroemd werd en wou meer zijn dan het plezante tv-figuurtje dat iedereen kende. Ik wilde dat ze me graag zagen voor wie ik echt ben, daarom stuurde ik boekentitels, liedjes, films en gedichten door. Ik heb er oprecht spijt van dat ik gevoelens van ongemak en verdriet heb veroorzaakt."

De verdediging vroeg zich ook af of de feiten van voor 15 april 2016 wel vervolgd konden worden, aangezien belaging voordien een klachtmisdrijf was en er nooit klachten voor deze feiten werden neergelegd.

Beroep

De beslissing van de rechtbank in Mechelen donderdag is een beslissing in eerste aanleg. Tegen het vonnis kan, zowel door verdediging, parket als burgerlijke partijen, binnen de dertig dagen beroep worden aangetekend bij het hof van beroep in Antwerpen.