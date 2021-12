Bart De Pauw gaat niet in beroep: “De rust is voor mij nu belangrijker dan het juridisch gevecht”

ANALYSE. Pro­ces-Bart De Pauw: méér dan een showproces, en wel hierom

Vandaag valt de uitspraak in het proces De Pauw. Een showproces, werd het wel eens genoemd. Veel gedoe rond “ocharme wat berichtjes”. Maar het is méér, weet eenieder die in Mechelen de pleidooien volgde, zoals onze journaliste Nadine Van Der Linden. “De uitspraak wordt van maatschappelijk belang”, blikt zij vooruit. “Ze bepaalt mee hoe we denken over relaties tussen bazen en ondergeschikten, veertigers en twintigers, vrouwen en mannen.” Dit valt er te winnen - of te verliezen.

