Bart De Pauw eist opnieuw inzage in “geheime getuigenissen”

De feiten zijn bekend: twee dagen nadat Bart De Pauw in zijn veelbesproken videoboodschap naar buiten bracht dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na anonieme meldingen over ongepast gedrag, viel het gerecht bij de openbare omroep binnen. Speurders namen daarbij een verzegelde omslag in beslag met getuigenissen van vrouwen, die over het gedrag van De Pauw hadden geklaagd bij de preventieadviseur. Volgens onze informatie gaat het om belastende verklaringen van actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert.

Volledig scherm Beeld uit de video waarin Bart De Pauw uitlegt dat de VRT de samenwerking met hem stopzet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. © Vrt

De advocaat van De Pauw vroeg in 2018 al aan de onderzoeksrechter of hij die omslagen kon inkijken. Omdat hij van oordeel is dat hij ook die inhoud moet kennen om De Pauw goed te kunnen verdedigen. De VRT verzette zich daartegen omdat de zender van oordeel is dat de inhoud onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur valt. Tijdens het onderzoek tegen Bart De Pauw liep daardoor plots een parallelle gerechtelijke procedure. In december 2018 - na acht maanden wikken en wegen - hakte de kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen uiteindelijk de knoop door: de omslag met de getuigenissen bleef dicht. Bart De Pauw mocht dus niét weten wat de twee actrices toentertijd over hem verklaarden. De KI noemde de omslag openen onnodig “gezien het omstandige onderzoek dat werd gevoerd door het parket van Mechelen.”

Quote Als er redenen zijn om aan te nemen dat bepaalde stukken relevant zijn, vraag ik toch om effectief inzage te krijgen in deze stukken. Michael Verhaeghe

Nu komen de advocaten van De Pauw dus opnieuw op de proppen met die geheime getuigenissen. Ze blijven hameren op het feit dat ze in het kader van zijn verdediging de inhoud van die omslag willen kennen. De advocaten van de burgerlijke partijen verzetten zich principieel tegen het vrijgeven van de inhoud van de omslag. Ook het openbaar ministerie sluit zich daarbij aan: “De KI heeft toen een zeer duidelijk arrest geveld. Er is niet over één nacht ijs gegaan. Het was een zeer duidelijk standpunt. Er werd ruimte gelaten om het eventueel vandaag opnieuw te beoordelen, maar volgens mij moeten er dan nieuwe elementen zijn. Die zijn er vandaag niet. Het is niet aan ons om dat arrest in twijfel te trekken.”

Niet verplichten

Volgens Michael Verhaeghe is het belangrijkste nieuwe feit dat ze vandaag voor de rechtbank staan met het oog om de zaak ten gronde te pleiten. “Als er redenen zijn om aan te nemen dat bepaalde stukken relevant zijn, vraag ik toch om effectief inzage te krijgen in deze stukken.”

Het zal nu aan de rechtbank van Mechelen zijn om te beslissen wat er moet gebeuren. In de eerste plaats kan de rechtbank dat weigeren. Daarnaast kan de rechtbank het openbaar ministerie ook niet verplichten om de inhoud van die geheime getuigenissen openbaar te maken. De rechtbank kan het enkel vriendelijk vragen. De rechtbank kan ook beslissen om dat deel te voegen bij de grond van de zaak - dus het pas bekijken als het eigenlijke proces met de pleidooien zal worden gevoerd. Donderdag 11 februari wordt er een uitspraak over de omslag verwacht

In principe zou de vraag van De Pauw geen vertraging mogen opleveren voor de start van het eigenlijke proces.