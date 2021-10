Bart De Pauw bij aankomst aan rechtbank: “Het zal bruut worden”

Man in levensge­vaar nadat hij bijna verdrinkt in Plopsaqua

11 oktober Een man verkeert in levensgevaar nadat hij bijna verdronk in waterpretpark Plopsaqua in Hannuit, net over de grens met het Vlaams-Brabantse Landen. Het slachtoffer werd volgens Plopsa door redders uit het water gehaald en gereanimeerd. Toch vond de vrouw van het slachtoffer dat ze te laat ingrepen. Ze diende een klacht in. Het parket van Luik meldt aan persagentschap Belga dat een pv is opgesteld voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar.