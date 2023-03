“Barones Myriam Ullens (70) van ooit steenrijke Belgische familie doodgeschoten door stiefzoon”

De jonge geradicali­seer­de mannen met “woeste plannen”, dit is wat we weten over het aanslagcom­plot: “Ze wilden overheids­in­stan­ties aanvallen met vuurwapens”

De politie pakte maandag acht personen op in het kader van mogelijke terroristische aanslagen. Het gaat over een groep moslimextremisten met een verleden: sommigen werden gevolgd door Staatsveiligheid, waren amper 17 jaar toen ze hun eerste aanslag planden en dweepten met Islamitische Staat. Dit is wat we tot nu weten over het aanslagcomplot: van de wapens tot hun doelwit. “We hadden aanwijzingen voor een concreet plot.”