Barbie met een kunstbeen, gerecyled Playmobil: dit zijn de speelgoedtrends van dit jaar

Barbie met een kunstbeen

Dunne Barbie, dikke Barbie, Barbie in een rolstoel, Barbie met prothese. Speelgoedpoppen worden almaar diverser in huidskleur, achtergrond en lichaamsbouw. Fabrikant Mattel, eigenaar van Barbie, zegt dat hun speelgoed ‘een afspiegeling van de maatschappij’ moet zijn. Ook andere fabrikanten zijn gevolgd, Schleich heeft bijvoorbeeld een paardrijdende jongenspop en met krijt van Crayola kan iedere huidskleur worden getekend. Marcel de Looper, speelgoedexpert van Bol.com, ziet het in zoekgedrag van consumenten. “Speelgoed is fantasie, gaat alle kanten op, zonder beperkingen. Ook jongens vinden paardrijden leuk. Het aanbod is tegenwoordig veel breder. Steeds meer mensen vinden divers en inclusief speelgoed belangrijk.”