Barbecue of niet, de sfeer blijft verhit: regering heeft nog geen pensioenakkoord

Ranst Bestuur­ster (50) mist bocht en rijdt in op garage­poort: “Onze voordeur lag plots in de living”

In de Gustaaf Peetersstraat in Broechem is zondagochtend een auto ingereden op de garagepoort van een woning. De chauffeur kwam uit de richting van Massenhoven en vloog vermoedelijk uit de bocht. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest wel langskomen om de woning te stutten.

3 juli