Banken en postkantoren vrijdag gesloten

Drie grote EU-havens en Europol focussen op informatie-uitwisse­ling tegen misdaad

De Europese politieorganisatie Europol benadrukt woensdag in een gezamenlijk rapport met de veiligheidsstuurgroep van de havens van Antwerpen, Hamburg/Bremerhaven en Rotterdam het belang van internationale informatie-uitwisseling. In de strijd tegen de georganiseerde misdaad moet er verder continu aandacht zijn voor de integratie van veiligheid in het ontwerp van de haveninfrastructuur en moeten publiek-private samenwerkingsverbanden worden opgezet om alle havenactoren te betrekken die essentieel zijn voor de aanpak van de infiltratie van criminele netwerken in EU-havens.