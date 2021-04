Bang wachten op advies AstraZeneca na mogelijk trombosrisico: dit doen andere Europese landen

Eerder vandaag vertelde Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), aan een Italiaanse krant dat er inderdaad een link is tussen het coronavaccin van AstraZeneca en de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) wat voorkwam bij enkele tientallen mensen na vaccinatie.

Verscheidene landen willen echter niet wachten op de nieuwe richtlijnen van het EMA, waardoor er wereldwijd een totale chaos heerst in het gebruik van het vaccin. Noorwegen en Denemarken gebruiken het vaccin van AZ voorlopig niet meer. In Zweden en Finland wordt het enkel nog toegediend aan mensen ouder dan 65. In Duitsland en Nederland krijgen enkel zestigplussers nog AstraZeneca. Frankijk en Canada geven dan weer geen AstraZeneca-vaccin meer aan wie jonger is dan 55. In Italië zijn het 80-plussers die geen AstraZeneca meer krijgen.

In ons land zitten de ministers van Volksgezondheid morgenochtend samen over het AstraZeneca-vaccin. Vooral vanuit Franstalig België is er druk om een leeftijdsgrens in te voeren, ving Hannelore Simoens van VTM NIEUWS op, maar ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zou niet ongevoelig zijn voor zo’n leeftijdsgrens. Mogelijk wacht ons land met het formuleren van een beslissing tot het EMA morgenavond met een advies komt.

Consequenties voor vaccinatiestrategie

Als België een leeftijdsgrens invoert voor het AstraZeneca-vaccin zal dat wel grote gevolgen hebben voor de vaccinatiestrategie. Deze maand zouden immers nog veel jonge zorgverleners gevaccineerd moeten worden met AstraZeneca. Bovendien is het onduidelijk of jonge mensen die al een eerste prik hebben gehad met AstraZeneca nog een tweede prik zullen krijgen. Als er een leeftijdsgrens komt, zal het heel moeilijk worden om de vaccinatiedeadlines nog te halen.

Hoeveel gevallen van tromboses tot nu toe wereldwijd bekend zijn, is niet helemaal duidelijk, maar Duitsland voerde vorige week een leeftijdsgrens in nadat 31 jonge vrouwen een trombose kregen. Volgens experts is dat abnormaal veel in die leeftijdsgroep en op zo’n korte periode. De WHO benadrukt intussen dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de nadelen.