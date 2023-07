Banengroei zet door, maar tekort aan arbeidskrachten zorgt voor enorme uitdaging

Vacaturevraagstuk

Zo ligt de vacaturegraad in ons land erg hoog: 4,7 procent tegenover het gemiddelde van 2,8 procent in de Europese Unie. Dat Vlaanderen (5,2 procent) met dat probleem kampt, was al bekend, maar ook Wallonië en Brussel zitten boven het EU-gemiddelde. Die 4,7 procent komt neer op 200.000 vacatures. “Er werden dus 100.000 jobs gecreëerd, maar er was een potentieel van 200.000", legt Vanackere uit. En dat is wellicht een onderschatting, want er zijn waarschijnlijk werkgevers die in plannen hebben gesnoeid omdat ze toch weten dat ze er het personeel niet voor vinden.”