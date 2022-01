Balans na uit de hand gelopen coronabetoging: zeventigtal arrestaties, 3 politiemensen en 12 betogers overgebracht naar het ziekenhuis

BrusselIn Brussel is de betoging tegen de coronamaatregelen op rellen uitgedraaid. In de Europese wijk werden enkele gebouwen en wagens beschadigd. De rellen begonnen in de buurt van het Schumanplein en de Kleine Wetstraat. Met twee waterkanonnen dreef de politie de relschoppers het Jubelpark in, waar nadien een kat- en muisspel volgde. Rond 17 uur was de rust grotendeels teruggekeerd in de hoofdstad. De Europese manifestatie was om 11 uur van start gegaan, met “vreedzame intenties”. Opvallend was dat er ook effectief heel veel nationaliteiten mee stapten. De organisator Europeans United pleitte voor een breed maatschappelijk debat over de coronamaatregelen.