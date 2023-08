Bal ging aan het rollen na klacht van digitaal kindermisbruik: Pichal kreeg zaterdag al ‘glasbezoek’ in gevangenis van Turnhout

updateMorgen moet radiopresentator Sven Pichal voor de raadkamer verschijnen. Hij zit momenteel in de cel op verdenking van het bezitten en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Maandagmiddag werd er al een huiszoeking uitgevoerd bij de openbare omroep VRT. De onderzoeksrechter was zelf persoonlijk aanwezig. Ook bij andere verdachten werden huiszoekingen uitgevoerd, volgens VTM NIEUWS.

KIJK. VTM NIEUWS-reporter Rob Van herck: “De bal ging aan het rollen na een klacht van digitaal kindermisbruik in Antwerpen”

Vorige week donderdag werd de ‘De Inspecteur’-presentator aangehouden in het kader van een onderzoek naar het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Sinds vrijdagochtend zit Pichal in de gevangenis van Turnhout. Hij zit er in een aparte cel die om de vijftien minuten wordt gecontroleerd, een klassieke maatregel in dit soort gevallen om een eventuele wanhoopsdaad te vermijden. Zaterdag kreeg hij er glasbezoek van zijn partner. Dat is een uitzonderingsregel die kan worden opgelegd door de gevangenisdirectie zelf of kan worden aangevraagd door de gedetineerde of de bezoeker, zodat het bezoek niet moet doorgaan in de bezoekerszaal van de gevangenis.

Pichal had dit weekend plots laten weten dat hij met onmiddellijke ingang en om persoonlijke redenen stopt bij VRT. Dat klonk voor de openbare omroep “zwaarwichtig genoeg” om het ontslag te accepteren. “Net als iedereen heeft het nieuws ons verrast”, reageerde woordvoerder Bob Vermeir, die benadrukt dat de openbare omroep geen betrokken partij is in het verhaal. “Op dit moment zijn we op de VRT vooral bezig met interne communicatie en met de opvang van de collega’s, van wie velen in shock zijn.”

Maandagmiddag gebeurde een huiszoeking in de gebouwen van de openbare omroep aan de Reyerslaan in Brussel. Ze begon omstreeks 13.50, tegen 15.20 uur was ze afgerond. De VRT wil verder niets kwijt over de activiteiten van de speurders.

Hoe de omroep het vertrek van de radiomaker zal opvangen, zal later deze week duidelijk worden. Het programma ‘De Inspecteur’ zou normaal vanaf donderdag weer op antenne komen.

Klacht begin augustus

De onderzoekers gingen maandag langs de VRT omdat ze zeker wilden zijn "dat er geen bestanden of data te vinden zijn op de werkcomputer van Sven Pichal", aldus VTM NIEUWS-journalist Rob Van Herck. “Daarom dat die huiszoeking alleen heeft plaatsgevonden op de verdieping van Radio 2.” Opvallend: de onderzoeksrechter was ook aanwezig. “Dat is uitzonderlijk. Ze doen dat omdat het om de VRT en een bekende Vlaming gaat. Dan wil de onderzoeksrechter erop toezien dat niets fout loopt.”

Dezelfde dag vonden ook nog huiszoekingen plaats bij de andere verdachten in het onderzoek. Hoeveel dat er zijn, is voorlopig onduidelijk.

De bal ging aan het rollen nadat er begin deze maand een klacht van mogelijk digitaal kindermisbruik binnenliep bij de Antwerpse politie, aldus Van Herck. Speurders gingen meteen aan de slag. De verdachten zouden beelden hebben uitgewisseld van kindermisbruik. “Sven Pichal is er eentje in een lange rij. Er zijn nog andere verdachten opgepakt in dit onderzoek", aldus de VTM NIEUWS-journalist. Aan onze redactie werd bevestigd dat Pichal vastzit op verdenking van het bezitten en het verspreiden van beelden van kindermisbruik.

KIJK. VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigt de huiszoekingen bij de VRT en doet het relaas van de feiten sinds zaterdag: “De collega’s zijn geschokt”

