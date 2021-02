"Baksteen in de maag, maar in de bouw werken willen we niet meer": CEO slaakt noodkreet nadat vacatures niet ingevuld raken

Met hun veelgeprezen handen zorgden de ambachtslieden ervoor dat Vlaanderen geruime tijd het epicentrum van de wereldeconomie was. Het zijn de geschiedenislessen met een gouden randje, maar eigenlijk zijn de middeleeuwen niet zo ver weg. Ook vandaag zijn we nog wereldtop in de ambachten. Dat zegt Tanguy Van Quickenborne - CEO van Justastone Group, specialist in steen-, marmer-, kurk- en leembewerking - en hij is niet van het grootsprakerige type. “ Er zijn Parijse architecten die net als hun Britse collega’s enkel met Vlaamse bedrijven willen werken om musea en topinterieurs in te richten. Wij hebben het marmer in het Louvre-filiaal in Abu Dhabi geplaatst en we krijgen veel aanvragen uit de Emiraten voor prestigeprojecten. We krijgen aanvragen uit de VS, China, Japan, noem maar op. Italië is in de hele wereld gekend als het steenland bij uitstek, maar hun mooiste marmers komen niet zelden eerst naar Vlaanderen om te bewerken. De fijnheid van afwerking na het zagen en verlijmen voor projecten op maat vind je nu eenmaal niet op zoveel andere plaatsen. We zijn niet de goedkoopste, maar onze sector heeft wel bewezen dat we complexe en vernieuwende toepassingen perfect kunnen uitvoeren. Die finesse houdt ons nog steeds aan de top, maar we dreigen het wel te verliezen.”