Bakkersfederatie: "Niet ondenkbaar dat brood binnenkort 3 euro kost"

Een bomvolle agenda, maar eerst ‘bookeskook’: zo verloopt de ochtend van kersvers minister Jo Brouns

Jo Brouns (CD&V) is de nieuwe minister van Economie, Werk en Landbouw. De Limburger neemt de bevoegdheden van Hilde Crevits over omdat zij minister van Welzijn wordt, na het onslag van Wouter Beke. We ontbijten samen met de nobele onbekende bij zijn ouders en leren Brouns meteen van zijn volkse kant kennen. “Het ideale ontbijt? Dat is ‘bookeskook’.”

10:12