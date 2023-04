Baby zweeft tussen leven en dood, vader aangehouden voor poging tot doodslag: “Kind is uit de zetel gevallen”

Het was de moeder van de baby die donderdag de hulpdiensten belde. Ze was met vrienden gaan winkelen in Charleroi en bij haar thuiskomst zag ze dat er iets mis was. “Aanvankelijk maakte ze zich niet veel zorgen, want de baby lag in de box en haar man sliep. Op een gegeven moment merkte ze dat er iets mis was met de ademhaling van het kind”, aldus het parket van Charleroi.