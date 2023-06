Baby van amper zes maanden oud overleden in wagen op parking van ziekenhuis Charleroi

Op de parking van het Saint-Joseph-ziekenhuis in Gilly, een deelgemeente van Charleroi, is woensdag een baby dood aangetroffen in een auto. De moeder, die in het ziekenhuis moest zijn voor haar werk, was de baby in haar wagen vergeten. Het kindje was amper zes maanden oud.