Baby Pia is vanaf september ‘kleuter Pia’, klaar voor de gewone school: “Onze kleine babbelkous doet het fantastisch”

‘Baby Pia’, zoals ze in ons collectieve geheugen staat gegrift, was ze natuurlijk al even niet meer. Maar nog twee zomermaanden en het vrolijke meisje met de twee staartjes gaat door het leven als ‘Kleuter Pia’. Veel in het dagelijkse bestaan van Pia Boehnke - al 2,5 inmiddels - lijkt op dat van haar toekomstige klasgenoten: waterpret in een zwembadje met broer Briek (5), haar collectie actiepoppetjes van ‘Little People’ zelfverzonnen avonturen laten beleven, mama voor de zoveelste keer vragen hetzelfde boekje nog eens voor te lezen. Een spectaculaire metamorfose in vergelijking met het najaar van 2019 toen Pia zelf nog een poppetje was, waar door de zeldzame en dodelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) maar weinig actie in zat. Ze leek veroordeeld tot een liggend en kort bestaan. “Op de vraag hoe het met haar gaat antwoord ik altijd twee keer”, zegt mama Ellen De Meyer (35). “Ze doet het fantastisch als we terugdenken aan hoe we ooit dachten dat het haar zou vergaan. Er was veel kans dat ze een dag als vandaag - een leeftijd van 2,5 jaar - niet eens zou halen. Of dat ze aan de beademing zou liggen of de hele tijd sondevoeding zou krijgen. Het is dag en nacht verschil natuurlijk. Het medicijn (het peperdure Zolgensma waarvoor Vlaanderen 1,9 miljoen euro inzamelde, red.) doet z’n werk, waardoor ze haar spieren - die door een gendefect niet functioneerden - toch deels kan gebruiken. Ze blijft nog steeds bijleren. Nu probeert ze stilaan met wat hulp korte tijd recht te staan. Heel belangrijk, want zo worden haar botten steviger. Maar de keerzijde van de medaille en het tweede antwoord op de vraag is wel dat ze wellicht nooit zal kunnen stappen of zelfs maar kruipen. Al weet je natuurlijk nooit hoe het loopt in de medische wereld. Zaken die vandaag onomkeerbaar lijken, zijn dat overmorgen misschien niet meer. ”