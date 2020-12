Baby overleden nadat mama alleen bevalt in Luik

Vilvoorde Deze jonge vroedvrouw werd hét gezicht van de Covidafde­ling in Vilvoorde: “Een derde keer gaan helpen? Ik kan niet meer, maar wellicht doe ik het toch”

9 december Een van de meest opvallende figuren van het afgelopen jaar is onmiskenbaar Elien Deneut (26) uit Vilvoorde. Van vroedvrouw op de dienst materniteit in AZ Jan Portaels in Vilvoorde schakelde ze zonder twijfelen en zelfs tot twee keer toe over naar de covidafdeling van datzelfde ziekenhuis. Voor ze het goed en wel besefte, was ze de spreekbuis van de zorgverleners in heel Vlaanderen. Ze behoort zonder enige twijfel tot de 20 van 2020! Wij videochatten met haar en kat Gaston over het afgelopen jaar. “Het was een enorme rollercoaster, en ik ben mezelf meermaals tegengekomen. Maar ik ben vooral heel dankbaar voor deze ervaring.”