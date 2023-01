Baby lag in twee dagen in vuilniszak op zolder: studente verpleegkunde (23) verdacht van kindermoord

DEBAT VAN DE DAG. Moet er een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk komen in ons land? Dit is jullie mening

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode vielen er maar liefst 155 vuurwerkslachtoffers. Ook door het jaar heen zien ziekenhuizen slachtoffers van vuurwerkincidenten binnengebracht worden met ernstige brandwonden. Verschillende organisaties pleiten voor een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk in ons land. Wat denk jij? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt. Dit is jullie mening.

5 januari