Baasjes besmetten hondje met apenpokken: “Slapen met je huisdier is geen goed idee”

Hot Marijke gaat net als vijfhon­derd andere Belgen vier uur aanschui­ven voor Franse prik tegen apenpokken: "Wil mijn sociaal leven niet opnieuw verliezen”

Het vaccinatiecentrum in het Noord-Franse Lille, dat zaterdag uitzonderlijk open was voor een gratis en preventieve prik tegen het apenpokkenvirus, kreeg in hoofdzaak - lees: bijna vijfhonderd - Belgen over de vloer. Velen van hen hadden het er voor over om vier uur lang in de volle zon te staan aanschuiven. “Want ik wil mijn sociaal leven niet opnieuw verliezen.” Opvallende verschijning tussen de wachtenden: sekswerker Hot Marijke. Sfeerverslag uit Lille.

7 augustus