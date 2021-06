Baas Gevangeniswezen moet opstappen: benoeming in strijd met taalevenwicht

Volgende week nog warmer met temperatu­ren rond 30 graden

11 juni Deze ochtend is er eerst kans op lage wolken en mist in het noordwesten van het land. Nadien wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog met maxima rond 26 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. Volgende week lijkt het nog een stukje warmer te worden.