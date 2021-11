Baas Dienst Vreemdelingenzaken steunt Sammy Mahdi na beschuldigingen hongerstakers: “Hij heeft geen beloftes gebroken”

Freddy Roosemont, directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, wil de puntjes op de i zetten nu begeleiders van de hongerstakers Sammy Mahdi beschuldigen van valse beloftes . “Sammy Mahdi heeft geen valse beloftes gedaan. Ik was aanwezig bij die gesprekken. De staatssecretaris heeft niemand belogen of iets te positief voorgesteld. Hij heeft enkel uitgelegd wie er in aanmerking kan komen voor regularisatie.”

Het gebeurt niet vaak dat Freddy Roosemont zich publiekelijk uitspreekt. De directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken werkt meestal in de luwte. Maar hij kan de verwijten naar staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) niet verdragen. Volgens de woordvoerders van de mensen zonder papieren die deze zomer in hongerstaking gingen, heeft Sammy Mahdi deze zomer valse beloftes gedaan om hun eerste hongerstaking opgeschort te krijgen. De staatssecretaris zou volgens hen beloofd hebben hun dossiers met mildheid te behandelen, waardoor velen wél verblijfsrecht in België zouden krijgen.

Maar in een persbericht laken ze nu dat de meeste aanvragen tot regularisatie toch gewoon worden afgewezen. “We kunnen met z’n vieren getuigen dat de elementen die op tafel werden gelegd niet werden gerespecteerd”, aldus Daniel Alliët, priester in de Brusselse Begijnhofkerk. “Het is een schande voor ons allemaal en het is een menselijke tragedie voor de honderden mensen zonder papieren wier toekomst zojuist heel bruut is verduisterd.” Mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef beschuldigt Mahdi van woordbreuk. “We werden verraden, het is een verraad zonder weerga.”

Sammy Mahdi ontkent dat in alle toonaarden. En hij krijgt nu dus voluit ruggensteun van de anders zwijgzame Freddy Roosemont. “Ik was ook aanwezig bij die gesprekken. Sammy Mahdi heeft geen enkele belofte gedaan. Hij heeft zelfs duidelijk gezegd dat hij voor wie actie onderneemt geen andere regels zal hanteren dan voor wie geen actie onderneemt. Dat vindt hij fundamenteel onrechtvaardig. Hij heeft wel uitgelegd wie er in aanmerking kan komen voor regularisatie. En we kennen die mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die al een zekere leeftijd bereikt hebben en hier kinderen of kleinkinderen hebben.”